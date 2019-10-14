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Заболотный — Черышеву: «Бро, ты машина!»

17:48

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный поздравил полузащитника сборной России Дениса Черышева с выходом на Евро-2020. Накануне россияне разгромили Кипр в игре отборочного турнира (5:0). Черышев сделал дубль и отдал две передачи.

В Instagram Черышев опубликовал запись «Мы на Евро», Заболотный в комментариях написал: «Поздравляю, бро! Ты машина!»

Кипр — Россия

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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019 - на Евро-2020!




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