Нападающий «Сочи» Антон Заболотный поздравил полузащитника сборной России Дениса Черышева с выходом на Евро-2020. Накануне россияне разгромили Кипр в игре отборочного турнира (5:0). Черышев сделал дубль и отдал две передачи.

В Instagram Черышев опубликовал запись «Мы на Евро», Заболотный в комментариях написал: «Поздравляю, бро! Ты машина!»