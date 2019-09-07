За три года соперники сборной России забили себе восемь голов

Защитник сборной Шотландии Стивен О'Доннел, срезав мяч в свои ворота, принес России гостевую победу в матче отборочного турнира Евро-2020 (2:1). Игрок «Килмарнока» оказался седьмым футболистом с начала 2017 года, отметившимся автоголом во встрече с Россией. При этом кореец Ким Чу Ен в октябре 2017 года огорчил своего вратаря дважды. По три автогола соперники россиян забили в отборе к Евро и товарищеских матчах, по одному — на Кубке конфедераций и чемпионате мира.

Автоголы соперников сборной России в 2017-2019 годах

Дата Игрок Турнир Матч Минута 05.06.2017 Мартон Эппель Товарищеский матч Венгрия (г) — 3:0 40' (0:2) 17.06.2017 Майкл Боксалл Кубок конфедераций Новая Зеландия (д) — 2:0 31' (1:0) 07.10.2017 Ким Чу Ен Товарищеский матч Корея (д) — 4:2 55' (2:0) 07.10.2017 Ким Чу Ен Товарищеский матч Корея (д) — 4:2 57' (3:0) 19.06.2018 Ахмед Фатхи Чемпионат мира Египет (д) — 3:1 47' (1:0) 24.03.2019 Абзал Бейсебеков Отборочный матч чемпионата Европы Казахстан (г) — 4:0 62' (4:0) 08.06.2019 Микеле Чеволи Отборочный матч чемпионата Европы Сан-Марино (д) — 9:0 25' (1:0) 06.09.2019 Стивен О'Доннел Отборочный матч чемпионата Европы Шотландия (г) — 2:1 59' (2:1)

По числу автоголов соперника сборная России занимает первое место в отборе Евро-2020. Дважды свои порота поразили соперники сборной Австрии, еще 12 командам помогали единичные автоголы соперников.

Кому в отборе к Евро-2020 помогают автоголы