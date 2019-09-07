За три года соперники сборной России забили себе восемь голов
Защитник сборной Шотландии Стивен О'Доннел, срезав мяч в свои ворота, принес России гостевую победу в матче отборочного турнира Евро-2020 (2:1). Игрок «Килмарнока» оказался седьмым футболистом с начала 2017 года, отметившимся автоголом во встрече с Россией. При этом кореец Ким Чу Ен в октябре 2017 года огорчил своего вратаря дважды. По три автогола соперники россиян забили в отборе к Евро и товарищеских матчах, по одному — на Кубке конфедераций и чемпионате мира.
Автоголы соперников сборной России в 2017-2019 годах
|
Дата
|
Игрок
|
Турнир
|
Матч
|
Минута
|
05.06.2017
|
Мартон Эппель
|
Товарищеский матч
|
Венгрия (г) — 3:0
|
40' (0:2)
|
17.06.2017
|
Майкл Боксалл
|
Кубок конфедераций
|
Новая Зеландия (д) — 2:0
|
31' (1:0)
|
07.10.2017
|
Ким Чу Ен
|
Товарищеский матч
|
Корея (д) — 4:2
|
55' (2:0)
|
07.10.2017
|
Ким Чу Ен
|
Товарищеский матч
|
Корея (д) — 4:2
|
57' (3:0)
|
19.06.2018
|
Ахмед Фатхи
|
Чемпионат мира
|
Египет (д) — 3:1
|
47' (1:0)
|
24.03.2019
|
Абзал Бейсебеков
|
Отборочный матч чемпионата Европы
|
Казахстан (г) — 4:0
|
62' (4:0)
|
08.06.2019
|
Микеле Чеволи
|
Отборочный матч чемпионата Европы
|
Сан-Марино (д) — 9:0
|
25' (1:0)
|
06.09.2019
|
Стивен О'Доннел
|
Отборочный матч чемпионата Европы
|
Шотландия (г) — 2:1
|
59' (2:1)
По числу автоголов соперника сборная России занимает первое место в отборе Евро-2020. Дважды свои порота поразили соперники сборной Австрии, еще 12 командам помогали единичные автоголы соперников.
Кому в отборе к Евро-2020 помогают автоголы
|
Сборная
|
Автоголы
|
Автор автогола
|
Матчт
|
Россия
|
3
|
Абзал Бейсебеков
|
Казахстан — Россия — 0:4
|
Микеле Чекони
|
Россия — Сан-Марино — 9:0
|
Стивен О'Доннел
|
Шотландия — Россия — 1:2
|
Австрия
|
2
|
Эдзон Бейтулаи
|
Северная Македония — Австрия — 1:4
|
Павел Штейнборс
|
Австрия — Латвия — 6:0
|
Англия
|
1
|
Томаш Калаш
|
Англия — Чехия — 5:0
|
Босния
|
1
|
Андреас Малин
|
Босния — Лихтенштейн — 5:0
|
Голландия
|
1
|
Джонатан Та
|
Германия — Голландия — 2:4
|
Ирландия
|
1
|
Джозеф Чиполина
|
Ирландия — Гибралтар — 2:0
|
Италия
|
1
|
Арам Айрапетян
|
Армения — Италия — 1:3
|
Латвия
|
1
|
Дарко Вельковски
|
Северная Македония — Латвия — 3:1
|
Северная Македония
|
1
|
Мартин Хинтереггер
|
Северная Македония — Австрия — 1:4
|
Украина
|
1
|
Жерсон Родригеш
|
Люксембург — Украина — 1:2
|
Уэльс
|
1
|
Павел Пашаев
|
Уэльс — Азербайджан — 2:1
|
Хорватия
|
1
|
Джеймс Лоуренс
|
Хорватия — Уэльс — 2:1
|
Чехия
|
1
|
Борис Копитович
|
Чехия — Черногория — 3:0
|
Швеция
|
1
|
Ховард Нордтвейт
|
Норвегия — Швеция — 3:3