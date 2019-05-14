За продажу поддельных билетов на матчи ЧЕ-2020 введут штрафы

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым вводятся штрафы за спекуляцию и продажу поддельных билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Документом предлагается ввести ответственность за "незаконную реализацию входных билетов и реализацию поддельных билетов" на матчи аналогичную той, которая действовала в период проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

​Для граждан они предусматриваются в размере от 20 до 25-кратной стоимости входного билета, но не менее 50 тыс. рублей, для должностных лиц и предпринимателей без образования юридического лица – в размере от 25 до 30-кратной стоимости билета, но не менее 150 тыс. рублей. Для юридических лиц штраф составит от 500 тыс. до 1 млн рублей с возможностью административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

За продажу фальшивых билетов штрафные санкции предусмотрены для граждан в размере от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, для должностных лиц и предпринимателей без образования юридического лица – от 150 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц – от 1 млн до 1,5 млн рублей.

Одним из городов-хозяев первенства будет Санкт-Петербург. На стадионе "Санкт-Петербург" пройдут три групповых и один четвертьфинальный матчи.