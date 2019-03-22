За последний год Черышев забил за сборную семь голов

За последний год сборная России провела 16 матчей, в которых забила 23 гола.

Лучшим бомбардиром команды за это время неожиданно оказался Денис Черышев, до начала ЧМ-2018 никогда не забивавший за национальную команду. В 12 встречах он отметился семью точными ударами.

Второе место в списке бомбардиров занимает Артем Дзюба, Алексей Ионов – третий.

Благодаря высокой результативности за последний год Черышев догнал в списке бомбардиров сборной ряд известных футболистов, в том числу Сергея Юрана, Егора Титова и Андрея Канчельскиса.

Из игроков, не завершавших карьеру, больше за сборную забили только Артем Дзюба (15), Федор Смолов и Александр Кокорин (по – 12), а также Алан Дзагоев (9). (Кирилл Бурдаков)

Бомбардиры сборной России за последний год

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