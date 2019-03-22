За последний год Черышев забил за сборную семь голов

За последний год сборная России провела 16 матчей, в которых забила 23 гола.
Лучшим бомбардиром команды за это время неожиданно оказался Денис Черышев, до начала ЧМ-2018 никогда не забивавший за национальную команду. В 12 встречах он отметился семью точными ударами.
⚡ Молниеносный ответ нашей сборной.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 21 марта 2019 г.
📺 #БельгияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/MUPUOtmB5b
Второе место в списке бомбардиров занимает Артем Дзюба, Алексей Ионов – третий.
Благодаря высокой результативности за последний год Черышев догнал в списке бомбардиров сборной ряд известных футболистов, в том числу Сергея Юрана, Егора Титова и Андрея Канчельскиса.
Из игроков, не завершавших карьеру, больше за сборную забили только Артем Дзюба (15), Федор Смолов и Александр Кокорин (по – 12), а также Алан Дзагоев (9). (Кирилл Бурдаков)
Бомбардиры сборной России за последний год
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
12
|
7
|
11
|
4
|
6
|
2
|
4
|
1
|
6
|
1
|
7
|
1
|
8
|
1
|
9
|
1
|
10
|
1
|
11
|
1
|
11
|
1
|
12
|
1
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