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За последний год Черышев забил за сборную семь голов

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За последний год сборная России провела 16 матчей, в которых забила 23 гола.

Лучшим бомбардиром команды за это время неожиданно оказался Денис Черышев, до начала ЧМ-2018 никогда не забивавший за национальную команду. В 12 встречах он отметился семью точными ударами.

Второе место в списке бомбардиров занимает Артем Дзюба, Алексей Ионов – третий.

Благодаря высокой результативности за последний год Черышев догнал в списке бомбардиров сборной ряд известных футболистов, в том числу Сергея Юрана, Егора Титова и Андрея Канчельскиса.

Из игроков, не завершавших карьеру, больше за сборную забили только Артем Дзюба (15), Федор Смолов и Александр Кокорин (по – 12), а также Алан Дзагоев (9). (Кирилл Бурдаков)

Бомбардиры сборной России за последний год

Игрок

Матчи

Голы

Денис Черышев

12

7

Артем Дзюба

11

4

Алексей Ионов

6

2

Дмитрий Полоз

4

1

Антон Заболотный

6

1

Роман Нойштедтер

7

1

Александр Ерохин

8

1

Александр Самедов

9

1

Федор Смолов

10

1

Юрий Газинский

11

1

Александр Головин

11

1

Мариу Фернандес

12

1

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