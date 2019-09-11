Юрий Жирков: «В оставшихся матчах будем играть только на победу»

Полузащитник сборной России Юрий Жирков отметил, что команда постарается решить задачу выхода на чемпионат Европы в ближайших матчах. В сентябре россияне обыграли Шотландию и Казахстан.

— В каждом из оставшихся матчей будем играть только на победу, — цитируют «Известия» Жиркова. — Постараемся решить задачу выхода на чемпионат Европы уже в ближайших играх. Конечно, было бы приятно отобраться на турнир досрочно. Думаю, все были бы этому рады.

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