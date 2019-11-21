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Юрий Жирков: «Противопоставить Бельгии что-то будет крайне тяжело»

07:08

Полузащитник сборной России Юрий Жирков отметил, что Бельгия и Дания? — серьезные соперники. Россиянам предстоит сыграть с этими сборными в одной группе на Евро-2020.

— Мы прекрасно понимаем, что Бельгия — это очень хорошая команда, — цитируют «Известия» Жирков. — У них отличный подбор футболистов на всех позициях. В какой-то степени это плюс, что мы уже знаем, как они действуют, но противопоставить им что-то будет крайне тяжело. Датчане тоже серьезный соперник, как и все остальные сборные, попавшие на Евро.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
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Дополнительная информация

https://iz.ru/945361/sevastian-terletckii/estestvenno-otbor-naskolko-silny-nashi-soperniki-na-futbolnom-evro

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