Юрий Жирков: «Противопоставить Бельгии что-то будет крайне тяжело»

Полузащитник сборной России Юрий Жирков отметил, что Бельгия и Дания? — серьезные соперники. Россиянам предстоит сыграть с этими сборными в одной группе на Евро-2020.

— Мы прекрасно понимаем, что Бельгия — это очень хорошая команда, — цитируют «Известия» Жирков. — У них отличный подбор футболистов на всех позициях. В какой-то степени это плюс, что мы уже знаем, как они действуют, но противопоставить им что-то будет крайне тяжело. Датчане тоже серьезный соперник, как и все остальные сборные, попавшие на Евро.

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