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Юрий Жирков: «Могли, наверное, выступить и лучше в этом отборе»

02:43

Полузащитник сборной России Юрий Жирков считает, что команда могла лучше выступить в отборочном турнире Евро-2020. Россияне финишировали на втором месте в группе.

— Хорошо, что заняли второе место в своей группе и спокойно вышли на чемпионат Европы, — цитируют «Известия» Жиркова. — Могли, наверное, выступить и лучше в этой квалификации, но чего-то все-таки не хватило. Последний ли это отборочный турнир в сборной для меня? Не знаю (смеется).

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