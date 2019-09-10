Юрген Клинсманн: «Германии нужны товарищеские матчи против Аргентины и Испании»

Известный немецкий тренер Юрген Клинсманн поделился мнением об уровне сборной Германии.

— Очень трудно говорить о том, где Германия находится на стадии между большими турнирами, — цитирует официальный сайт УЕФА Клинсманна. — Теперь мы предполагаем, что квалифицируемся, но нам также нужны товарищеские матчи против Аргентины, Испании и других, чтобы увидеть, где мы находимся. Но по-настоящему узнаем только следующим летом на Евро.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира