Юго Ллорис: «Нам достались в соперники великие сборные»

Вратарь сборной Франции Юго Ллорис поделился мнением о жеребьевке Евро-2020. Французы оказались в одной группе с Германией и Португалией.

— Это очень сложная жеребьевка, но и очень захватывающая, — цитирует BFM Ллориса. — Нам достались великие сборные. Но и мы для них будем неприятными противниками. Все решат детали. У нас нет выбора. Придется выкладываться по полной программе с первого дня. Мы чемпионы мира и понимаем всю ответственность. Никакой погрешности быть не может.