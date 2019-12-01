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Юго Ллорис: «Нам достались в соперники великие сборные»

11:38
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Вратарь сборной Франции Юго Ллорис поделился мнением о жеребьевке Евро-2020. Французы оказались в одной группе с Германией и Португалией.

— Это очень сложная жеребьевка, но и очень захватывающая, — цитирует BFM Ллориса. — Нам достались великие сборные. Но и мы для них будем неприятными противниками. Все решат детали. У нас нет выбора. Придется выкладываться по полной программе с первого дня. Мы чемпионы мира и понимаем всю ответственность. Никакой погрешности быть не может.

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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