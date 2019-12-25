Йоахим Лев: «Сборные Франции, Голландии, Англии и Италии лучше Германии»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев считает, что на Евро-2020 есть несколько команд, которые лучше немецкой. Немцы сыграют в группе F против Португалии и Франции, а также против Венгрии, Болгарии, Исландии или Румынии.

— Сборная Германии хочет играть в привлекательный футбол и, конечно, надеется выйти в плей-офф Евро-2020, — цитирует GGFN Лева. — Однако легко забыть, что есть команды, которые давно играют вместе и поэтому на шаг впереди нас. Я говорю о таких командах, как Франция, Голландия, Англия и Италия. Наша команда еще должна расти, но у нас отличный фундамент и мы можем бороться за титулы в будущем. Мы не будем одними из фаворитов на Евро-2020.