Йоахим Лев: «Кажется, Земля защищается от людей»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев признался, что пандемия коронавируса натолкнула его на философские мысли. Из-за вспышки заболевания был перенесен Евро-2020, а также отменено большинство спортивных мероприятий.

— Последние несколько дней заставили меня задуматься, — цитирует АР Лева. — Мир пережил коллективное выгорание. Это касается всех. У меня такое чувство, что Земля, кажется, защищается от людей, которые всегда думают, что они могут сделать все и знают все. Темп, с которым люди в последние годы жили, невозможно было превзойти. Власть, жадность, стремление к прибыли, к рекордам — это было на переднем плане. Экологические катастрофы в Австралии и других местах затронули нас незначительно. Распространение эболы было локализовано. А теперь мы столкнулись с тем, что затронуло все человечество.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется