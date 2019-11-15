Йоахим Лев: «Германия не будет в числе абсолютных фаворитов Евро-2020»
19:29
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не считает свою команду фаворитом чемпионата Европы-2020.
— На сегодняшний день у нас очень талантливая, амбициозная, голодная команда с большим потенциалом, сопоставимым со сборной, которая у нас была на чемпионате мира 2010 года, — приводит слова Лева Goal. — Но мы не будем в числе абсолютных фаворитов. Для этого многим игрокам нужно продолжать развиваться. Мы работаем над этим.
Германия после 6 матчей с 15 очками занимает второе место в группе C. Столько же очков у лидирующей Голландии.
Подопечные Лева 16 ноября встретятся со сборной Белоруссии.
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