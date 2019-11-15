Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Йоахим Лев: «Германия не будет в числе абсолютных фаворитов Евро-2020»

19:29
Теги:

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не считает свою команду фаворитом чемпионата Европы-2020.

— На сегодняшний день у нас очень талантливая, амбициозная, голодная команда с большим потенциалом, сопоставимым со сборной, которая у нас была на чемпионате мира 2010 года, — приводит слова Лева Goal. — Но мы не будем в числе абсолютных фаворитов. Для этого многим игрокам нужно продолжать развиваться. Мы работаем над этим.

Германия после 6 матчей с 15 очками занимает второе место в группе C. Столько же очков у лидирующей Голландии.

Подопечные Лева 16 ноября встретятся со сборной Белоруссии.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир