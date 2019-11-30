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Йоахим Лев: «Это «группа смерти». Такая награда за победу в отборе»

30 ноября 2019, 23:25
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал результаты жеребьевки финальной части чемпионата Европы-2020.

Ранее стало известно, что в группе F сыграют: Португалия, Германия, Франция и Венгрия/Болгария/Исландия/Румыния.

— Это «группа смерти», — приводит слова Лева пресс-служба УЕФА. — Матчи в Мюнхене станут настоящим праздником футбола. Ожидания очень велики. Для нашей молодой команды это будет большое испытание, но мотивация очень велика. Это нам награда за победу в отборочной группе.

Эмоции Лева, Дешама и Сантуша, когда Германия, Франция и Португалия попали в одну группу на Евро-2020

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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