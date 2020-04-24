Йиранек считает, что перенос Евро-2020 пойдет на пользу сборной Чехии

Экс-капитан «Спартака» Мартин Йиранек в интервью «Известиям» отметил, что перенос Евро-2020 из-за пандемии коронавируса пойдет на пользу сборной Чехии.

— УЕФА перенесла чемпионат Европы. Для участников турнира и вашей сборной это плюс или минус в плане подготовки??

— Думаю, что плюс. У многих сборных хватало травмированных футболистов, которые теперь смогут привести себя в форму. С другой стороны, за этот год травмы могут получить другие игроки. Так что сложно сказать. На самом деле на чемпионате Европы очень важно, в какой форме подходит сборная непосредственно к финальной стадии. Не имеет значения, что было до этого и как она сыграла в отборочном цикле.