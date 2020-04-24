Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Йиранек считает, что перенос Евро-2020 пойдет на пользу сборной Чехии

05:23
Теги:

Экс-капитан «Спартака» Мартин Йиранек в интервью «Известиям» отметил, что перенос Евро-2020 из-за пандемии коронавируса пойдет на пользу сборной Чехии.

— УЕФА перенесла чемпионат Европы. Для участников турнира и вашей сборной это плюс или минус в плане подготовки??

— Думаю, что плюс. У многих сборных хватало травмированных футболистов, которые теперь смогут привести себя в форму. С другой стороны, за этот год травмы могут получить другие игроки. Так что сложно сказать. На самом деле на чемпионате Европы очень важно, в какой форме подходит сборная непосредственно к финальной стадии. Не имеет значения, что было до этого и как она сыграла в отборочном цикле.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1003568/sevastian-terletckii/samoizoliatciia-dlitsia-ochen-dolgo-uzhe-nadoelo

Чемпионат Европы: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир