Ярослав Шилгавы: "0:5 - слишком жестоко для сборной Чехии"

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы - о матче со сборной Англии (0:5) в отборочном турнире Евро-2020.

- Англия - очень сильная, команда, но 5:0 - это слишком жестоко для нас, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Наши ребята очень упорно работали, они старались весь матч, но мы совершили глупые ошибки. У Англии очень сильные футболисты, особенно атакующие игроки, такие как Стерлинг. Англия сегодня была лучше. Кейн, Стерлинг и их молодые футболисты отыграли очень хорошо. Их атакующая мощь была просто невероятной. Мы заслужили забить хотя бы один мяч, но результат получился жестоким для нас. Мы продолжим работать. Следующие домашние матчи будут ключевыми для нас.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира