Тренерский штаб сборной Украины опубликовал список легионеров, вызванных в национальную команду.

Вновь не получил вызов защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий. Вернется в состав команды полузащитник Андрей Ярмоленко, который продолжает восстановление после травмы.

Полный список игроков выглядит так: Евгений Коноплянка ("Шальке"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Руслан Малиновский ("Генк"), Роман Яремчук ("Гент"), Игорь Пластун ("Гент"), Роман Безус ("Гент"), Иван Петряк ("Ференцварош"), Эдуард Соболь ("Яблонец"), Артем Кравец ("Кайсериспор"), Василий Кравец ("Леганес"). Полный вариант состава с игроками из украинских клубов будет обнародован позднее.

7 июня украинская команда в рамках отборочного турнира Евро-2020 дома сыграет с Сербией, 10 июня - с Люксембургом.

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