Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Янне Андерссон: «Если есть расизм — останавливайте матч»

15:03
Теги:

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал инцидент во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Румынией (2:0). Игра прерывалась из-за расистский оскорблений со стороны румынских фанатов в адрес нападающего шведов Александера Исака.

— Здесь произошло много дерьма, стадион получил 20 замечаний после игры, — цитирует Expressen Андерссона. — Печально, что такое происходит. Если есть расизм — останавливайте матч. Судья верно поступил.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир