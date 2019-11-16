Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал инцидент во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Румынией (2:0). Игра прерывалась из-за расистский оскорблений со стороны румынских фанатов в адрес нападающего шведов Александера Исака.

— Здесь произошло много дерьма, стадион получил 20 замечаний после игры, — цитирует Expressen Андерссона. — Печально, что такое происходит. Если есть расизм — останавливайте матч. Судья верно поступил.