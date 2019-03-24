"Я "умер" 100 раз, чтобы сборная жила". Огненный пост Джеко – о своем достижении

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко признался, что любит свою национальную команду. Об этом форвард написал в своем Твиттере после победы в игре отборочного турнира с Арменией (2:1), где 33-летнему футболисту вручили памятную футболку о 100 матчах.

– Я "умер" 100 раз, чтобы сборная жила... Люблю тебя, Босния и Герцеговина, – написал Джеко.

За 100 игр в составе своей национальной команды Джеко забил 55 голов и отдал 20 голевых передач.

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