«Я нахожусь в отличной форме». Роналду иронично ответил журналистам
21:48
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в иронической форме заявил, что он в полном порядке.
— Чтобы закрыть эту тему, можете дать такую новость: «Капитан в полном порядке», — цитирует Football Italia Роналду. — Я не только хорошо себя чувствую, но и нахожусь в отличной форме. Баланс однозначно положительный. Теперь можете брать интервью у других!
Роналду выйдет в стартовом составе на матч отборочного турнира на чемпионат Европы-2020 между португальской командой и Литвой.
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