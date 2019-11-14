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«Я нахожусь в отличной форме». Роналду иронично ответил журналистам

21:48
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в иронической форме заявил, что он в полном порядке.

— Чтобы закрыть эту тему, можете дать такую новость: «Капитан в полном порядке», — цитирует Football Italia Роналду. — Я не только хорошо себя чувствую, но и нахожусь в отличной форме. Баланс однозначно положительный. Теперь можете брать интервью у других!

Роналду выйдет в стартовом составе на матч отборочного турнира на чемпионат Европы-2020 между португальской командой и Литвой.

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