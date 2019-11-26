Вячеслав Колосков: «Петербург лишат матчей Евро-2020 и финала ЛЧ-2021? Это исключено»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал рекомендацию ВАДА отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

— Многое зависит от того, какое решение примет исполком ВАДА, — говорит Колосков. — Полагаю, там согласятся с рекомендациями комитета по соответствию, а за этим могут последовать серьезные меры, о которых не раз говорил глава РУСАДА Юрий Ганус — от полной дисквалификации до ограничения прав, как на зимней Олимпиаде-2018 в Корее. Футболу такое, слава богу, не грозит, поскольку у ФИФА и УЕФА есть свои антидопинговые службы и аккредитованная лаборатория. Обе международные федерации регулярно, в течении каждого года, берут у футболистов допинг-пробы на всех официальных соревнованиях, как клубных, так и сборных. К РФС, сборной России и нашим клубам нет замечаний, поэтому не стоит ждать серьезных ограничительных мер в отношении Евро-2020, финала Лиги чемпионов-2021 в Петербурге или отборочного турнира на ЧМ-2022. Единственное, что может возникнуть — вопрос лишения России флага и гимна, как на хоккейном турнире на Олимпиаде в Пхенчхане, но, думаю, и до этого не дойдет. У РФС хорошие позиции в ФИФА и УЕФА, полагаю, что наши руководители смогут договориться с руководителями этих организаций о том, чтобы не применять такие меры.

— То есть России не грозит отстранение участия в чемпионате Европы, от проведения матчей Евро-2020 и финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге?

— Такой расклад исключен, потому что решение принимает не исполком ВАДА, а международная федерация, в данном случае — УЕФА. Там решение уже приняли и никаких изменений вносить не будут, можно спать спокойно. (Иван Торопцев)