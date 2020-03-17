Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» решение УЕФА перенести Евро-2020 на 2021 год из-за коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

— Это ожидаемое решение, — заявил Колосков. — Для меня это никакой не сюрприз и не неожиданность, поскольку оно правильное продуманное и оптимальное. Логика подсказывает, что, если отменили внутренние чемпионаты, игры Лиги чемпионов и Лиги Европы. В Европе нет тенденции к снижению количества инфицированных и умирающих от коронавируса, другого решения быть не могло.

Считаю, что перенос Евро пройдет абсолютно безболезненно. Никаких особых проблем с организацией ни у кого не возникнет — ни у УЕФА, ни у стран, которые будут проводить соревнование. Перерыв был, есть и останется. Для нас это с определенной точки зрения удачно решение, потому что будет возможность без суеты доиграть все соревнования по футболу во всех лигах и турнирах. (Евгений Белоусов)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

В Италии число зараженных коронавирусом составляет около 25 тысяч, 1809 человек погибли.