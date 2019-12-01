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Вячеслав Колосков: «Если сборная России не выйдет из группы, ей нечего делать на турнирах»

01:38
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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал итоги жеребьевки финальной части чемпионата Европы-2020, которая прошла 30 ноября в Бухаресте (Румыния).

Стало известно, что россияне сыграют в группе B с Финляндией (17 июня, Санкт-Петербург), Бельгией (13 июня, Санкт-Петербург) и Данией (22 июня, Копенгаген).

— У меня полная уверенность, что мы обыграем всех, — цитирует Колоскова News.ru. — Может, покажусь странноватым, но нам очень повезло с группой. Как минимум второе место гарантировано. Но мы можем бороться за первое место. Черчесов знает, как играть против Бельгии. Если мы не выйдем из группы, нам нечего делать на международных турнирах.

Чемпионат Европы-2020: состав всех групп

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Дополнительная информация

https://news.ru/football/koloskov-esli-my-ne-vyjdem-iz-gruppy-nam-nechego-delat-na-turnirah/

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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