Вячеслав Колосков: «Думаю, проведение всех матчей Евро-2020 в РФ маловероятно. У нас ежедневно 18 тысяч заболевших ковидом»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с «СЭ» назвал маловероятным перенос всех матчей Евро-2020 в Россию. По информации газеты Le Parisien, УЕФА рассматривает возможность проведения чемпионата Европы только на территории России вместо изначально заявленных 12 городов 12 ассоциаций УЕФА.

— Конечно, это лестно, но это сказала газета, а заявил УЕФА, — сказал Колосков. — Я думаю, что это маловероятно, потому что у Россия каждый день по 18 тысяч новых заболевших. И ответственность Россия будет нести не только за свою команды, но и за остальных участников. Я не верю в это предположение, которое высказала газета. Если предложить такой фантастический сюжет, то мне думается, что Россия сразу не ответит — нет ясности, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Честно говоря, это пустой разговор. Надо ждать официального комментария УЕФА. (Константин Колмаков)

Евро-2020 должен был пройти минувшим летом, но из-за пандемии был перенесен на 2021 год. На данный момент планируется его провести в 12 городах 11 стран Европы (12 ассоциаций УЕФА) с 11 июля по 11 июля. Россия должна принять четыре матча турнира: три игры группового раунда и один четвертьфинал планируется провести в Санкт-Петебурге.