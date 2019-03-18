Вячеслав Караваев: "Слуцкий поздравил с вызовом в сборную, но ничего особенного не сказал"

Защитник голландского "Витесса" и сборной России Вячеслав Караваев рассказал о своем втором вызове в национальную команду.

– Как узнали о вызове в сборную? Какие эмоции?

– Конечно, положительные. Была игра накануне, я спал, пришло много сообщений сразу от родных и близких. Так и узнал.

– Слуцкий что-то особенное советовал?

– Он просто поздравил, обычные слова сказал, ничего особенного. То же самое – Березуцкие.

– Как вы себя ощущаете?

– В памяти положительные эмоции, тогда был первый раз. Но тогда и с клубом ситуация была

– Не смущает, что Черчесов вас вызвал просто посмотреть, о чем он уже сказал журналистам?

– Раз Черчесов так сказал, значит, так и есть. Мне остается только работать.

– Обсуждали бельгийцев?

– Пока не обсуждали. Тренеры подскажут, как правильно действовать. Нужно их выслушать и – вперед. (Александр Рогулев)

Напомним, что национальная команда готовится к матчу отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии.

Матч Бельгия – Россия пройдет 21 марта в Брюсселе, на стадионе "Короля Бодуэна", начало – в 22.45 (мск).