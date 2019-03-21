22:31 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Вячеслав Караваев: "Сборная России хочет играть первым номером в матче с Бельгией"

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Защитник сборной России Вячеслав Караваев заявил, что национальная команда собирается играть первым номером в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Бельгии

- Наши защитники знают, как сдержать Азара, - сказал Караваев в эфире канала "Матч ТВ". - У Бельгии хорошие исполнители. Они могут решить эпизод с помощью индивидуальных действий. Надеюсь, все будет хорошо.

Мы хотим играть первым номером, прессинговать. И отталкиваться от себя. Устроит победа.

Бельгия – Россия: чемпионат Европы, онлайн-трансляция, 21 марта, начало – в 22.45 (мск)

Бельгия - Россия

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Как закончится матч отборочного турнира Евро-2020 Бельгия - Россия?
22.3%
Крупной победой Бельгии
44.3%
Победой Бельгии с разностью один-два мяча
15.9%
Результативной ничьей
3.5%
Нулевой ничьей
2.6%
Крупной победой России
11.3%
Победой России с разностью один-два мяча
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