Вячеслав Караваев: "Сборная России хочет играть первым номером в матче с Бельгией"

Защитник сборной России Вячеслав Караваев заявил, что национальная команда собирается играть первым номером в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Бельгии.

- Наши защитники знают, как сдержать Азара, - сказал Караваев в эфире канала "Матч ТВ". - У Бельгии хорошие исполнители. Они могут решить эпизод с помощью индивидуальных действий. Надеюсь, все будет хорошо.

Мы хотим играть первым номером, прессинговать. И отталкиваться от себя. Устроит победа.

Бельгия – Россия: чемпионат Европы, онлайн-трансляция, 21 марта, начало – в 22.45 (мск)

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