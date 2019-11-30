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Вторая фан-зона Евро-2020 в Петербурге будет расположена на Дворцовой площади

19:34

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов на своем сайте сообщил, что вторая фан-зона Евро-2020 будет расположена на Дворцовой площади.

По словам Кириллова, согласованы две фан-зоны — на Конюшенной площади (главная) и на Дворцовой (будет задействована на ограниченное время и в ограниченном пространстве). Предполагается, что на Дворцовой с 3 по 12 июля можно будет смотреть трансляцию матчи плей-офф с 1/4 финала.

Дополнительная информация

https://www.gov.spb.ru/gov/admin/kirillov-vladimir-vladimirovich/news/178318/

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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