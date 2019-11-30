Вторая фан-зона Евро-2020 в Петербурге будет расположена на Дворцовой площади

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов на своем сайте сообщил, что вторая фан-зона Евро-2020 будет расположена на Дворцовой площади.

По словам Кириллова, согласованы две фан-зоны — на Конюшенной площади (главная) и на Дворцовой (будет задействована на ограниченное время и в ограниченном пространстве). Предполагается, что на Дворцовой с 3 по 12 июля можно будет смотреть трансляцию матчи плей-офф с 1/4 финала.