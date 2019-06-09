Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских болельщиков за поддержку

Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини, пропустивший 9 голов от России (0:9) в матче отборочного турнира Евро-2020, поблагодарил российских болельщиков за поддержку.

- Спасибо всем российским болельщикам. Ваши сообщения (их очень много) сделали плохой вечер чуточку приятнее. Я бы хотел ответить каждому из вас, но это невозможно. Обнимаю вас всех, - написал Бенедеттини в Инстаграме.

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Сборная России установила новый рекорд результативности

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира