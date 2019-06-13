Вратарь Сан-Марино на русском языке поблагодарил за слова поддержки после разгрома от России

Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил за поддержки в свой адрес от русскоговорящих болельщиков после матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против России (0:9).

– Я получил очень много сообщений. Хочу сказать, что прочитал их всех и что вы тронули меня до глубины души. Это большая честь для меня. Постараюсь ответить как можно больше всем. Вы вошли в мое сердце. Я ваш фанат, – написал Бенедеттини в своем Инстаграме.

Победа над Сан-Марино стала самой крупной в истории сборной России. Ранее рекорд также был установлен в игре с Сан-Марино. Россияне громили этого соперника со счетом 7:0 в 1995 году. Столько получил Лихтенштейн в 2015-м.

Сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I, одержав 3 победы в 4 матчах. Лидирует Бельгия с 12 баллами. Следующую встречу команда Станислава Черчесова проведет 6 сентября на выезде против Шотландии.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира