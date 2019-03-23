Восемь игроков сборной Польши заболели перед матчем с Латвией

Восемь футболистов сборной Польши заболели накануне матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Латвии. У всех игроков диагностирована ангина.

- Мы столкнулись с эпидемией в команде. У нас начались проблемы перед игрой с Австрией (1:0), - приводит слова главного тренера сборной Польши Ежи Бженчека Football Italia. - Возможно, причиной стали проблемы с кондиционированием воздуха в отеле в Вене. У всех игроков появились схожие симптомы.

Наш медицинский персонал работает над тем, чтобы вирус не распространился на других игроков. Ангина у восьми футболистов, включая Кшиштофа Пентека.

Встреча против Латвии состоится в воскресенье в Варшаве.

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