Власти Петербурга уведомили РФС и УЕФА о том, что не намерены отказываться от Евро-2020

Власти Санкт-Петербурга не намерены отказываться от проведения матчей Евро-2020, перенесенного с лета 2020 года на лето 2021 года. Об этом сообщил вице-губернатор города Владимир Кириллов.

— Правительство Санкт-Петербурга не намерено отказываться от участия в проведении матчей финального турнира чемпионата Европы по футболу в следующем году, — цитирует ТАСС Кириллова. — Наш город имеет высокую степень готовности к турниру и, безусловно, заинтересован в его проведении. Соответствующее обращение о готовности города принять европейское первенство на условиях ранее заключенных соглашений было направлено губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым 30 марта в адрес РФС и оргкомитета УЕФА.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах, включая Санкт-Петербург, но был перенесен на лето 2021 года в связи с пандемией коронавируса.

В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из матчей 1/4 финала.