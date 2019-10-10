Владислав Игнатьев: «Очень хочется помочь сборной, если предоставят такую возможность»

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев признался, что имеет большое желание помочь сборной России? в матчах отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра. Игрок готов выйти на поле на любой позиции.

— Не знаю, на какой позиции буду играть в сборной — где скажут, там и выйду, — цитируют «Известия» Игнатьева. — Очень хочется помочь национальной команде, если мне предоставят такую возможность. Наша цель — набрать шесть очков в ближайших матчах и решить задачу входа на Евро.

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