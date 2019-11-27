Владимир Путин: «Россия сделает все, чтобы не подвести болельщиков и игроков во время Евро-2020»

Президент РФ Владимир Путин обсудил подготовку к Евро-2020 с президентом УЕФА Александером Чеферином. Он заявил, что Россия сделает все возможное, чтобы не подвести болельщиков и участников соревнований.

— Сделаем все, чтобы не подвести вас, болельщиков, игроков, — цитирует Путина, который обращался к Чеферину, ТАСС. — Это будет особый чемпионат, поскольку он будет проходить под знаком 60-летия проведения подобных чемпионатов. Для нас это имеет немаленькое значение, потому что когда проводился первый чемпионат 60 лет назад, Советский Союз выиграл его. Россия является членом УЕФА прямо с года основания — с 1954, и наши представители работают почти во всех его комитетах и комиссиях.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.