Витсель в заявке сборной Бельгии на матчи отбора Евро-2020 с Казахстаном и Сан-Марино

Официальный Twitter сборной Бельгии опубликовал заявку команды на предстоящие матчи отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 года против Сан-Марино (10 октября, Брюссель) и Казахстана (13 октября, Нур-Султан).

В список попал вратарь «Реала» Тибо Куртуа и нападающий мадридцев Эден Азар. В заявке из 28 игроков присутствует бывший хавбек «Зенита», игрок дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель.

Полностью заявка выглядит следующим образом:

вратари — Куртуа («Реал»), Миньоле («Брюгге»), Селс («Страсбур»), ван Кромбрюгге («Андерлехт»);

защитники — Алдервейрелд, Фертонген (оба — «Тоттенхэм»), Боята («Селтик»), Менье («ПСЖ»), Фермален («Барселона»), Мехеле («Брюгге»), Кастань («Аталанта»);

полузащитники — Дендонкер («Вулверхэмптон»), Карраско («Далянь Ифан»), Прат, Тилеманс (оба — «Лестер»), Шадли («Монако»), Торган Азар, Витсель (оба — дортмундская «Боруссия»), Ванакен («Брюгге»),

нападающие — Эден Азар («Реал»), Янузай («Реал Сосьедад»), Лестьенн («Стандард»), Мертенс («Наполи»), Ориги («Ливерпуль»), Бентеке («Кристал Пэлас»), Лукаку («Интер»), Батшуайи («Челси»), Версхарен («Андерлехт»);

В отборочном турнире Бельгия играет в группе I вместе со сборной России. Помимо Шотландии и Кипра, их соперниками являются Бельгия, Казахстан и Сан-Марино.

? 2??8?? Devils for our games against San Marino and Kazakhstan ? #EURO2020 #COMEONBELGIUM ?? pic.twitter.com/ghJzpbVr6x — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 4, 2019

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира