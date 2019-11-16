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Витсель был рад вернуться в Россию

16 ноября 2019, 23:25
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Полузащитник сборной Бельгии и бывший футболист «Зенита» Аксель Витсель заявил, что был рад вернуться в Россию. Бельгийцы победили россиян в отброчном матче Евро-2020 (4:1).

— Я рад вернуться, у меня хорошие воспоминания, конечно же, о «Зените», о чемпионате мира 2018 года, — приводит слова Витселя ТАСС.

Хотел бы вернуться в Россию еще раз и сыграть здесь. Но только не так, как с Францией, тот матч был не лучшим для нас.

На чемпионате мира 2018 года бельгийцы встретились со сборной Франции в полуфинале и проиграли со счетом 0:1.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7135743

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