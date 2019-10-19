Виталий Мутко: «Почему бы сборной России не желать победить на Евро? Мы же в 2008-м выиграли бронзу»

Вице-премьер РФ, бывший президент РФС Виталий Мутко считает, что сборная России может побороться за победу на чемпионате Европы-2020. Россияне досрочно обеспечили себе выход в финальную стадию турнира после разгрома Кипра (5:0) 13 октября. По окончании игры главный тренер Станислав Черчесов сказал, что глобальной задачей россиян будет победа на Евро.

— Каждый спортсмен должен ставить для себя максимальную задачу, это правильно, — цитирует «РИА Новости» Мутко. — Найдите любого, который едет на Олимпиаду, что, он едет лишь ради участия или город посмотреть? У сборной есть опыт, интересные футболисты и лидеры. Почему бы сейчас не желать победить на Евро? Мы же в 2008-м выиграли бронзу. Понятно, что там Испания была вне конкуренции. А сейчас такой сильной команды, как испанцы тогда, в мире нет. Все примерно равны.

Играем у себя дома, в Петербурге. Можно, даже нужно (играть на победу). Мы подняли команду на определенный уровень на чемпионате мира, дошли до четвертьфинала, где проиграли хорватам по пенальти. А у них был топовый состав! У нас был уникальнейший шанс — проходи Хорватию, а дальше вы сами все понимаете.

Когда говорим о рейтингах, то мы должны быть в определенном кругу команд, которые регулярно играют на мировых форумах. Да, в этом кругу мы только на начальном этапе, но движение вперед — это уже следующий этап. Туда, где Италия, Испания, Германия, другие лидеры.