Виссам Бен Йеддер: "Годами мечтал о голе за сборную Франции"

Нападающий сборной Франции Виссам Бен Йеддер, забивший Андорре в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:0), признался, что давно мечтал об этом голе. Для него это первый забитый мяч за национальную команду.

"Годами мечтал и работал, не опуская рук. Очень горд тем, что забил свой первый гол за сборную Франции, не говоря уже о победе и возвращении на вершину таблицы... Незабываемый вечер", - написал Бен Йеддер в Твиттере.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира