Защитник сборной Голландии Виргил ван Дейк прокомментировал выход команды на Евро-2020.

— Очень рад, что мы вернулись на чемпионат Европы, — приводит слова ван Дейка Mundo Deportivo. — Мы там, где должны быть. Это много значит для нас и наших болельщиков. Нам было очень трудно пропускать минувший чемпионат мира и прошлый Евро. Мы должны снова привыкнуть к крупным соревнованиям.

Сборная Голландии способна улучшить свою игру в определенных аспектах. Но пока мы насладимся выходом на Евро-2020.

Голландия после 7 матчей в группе C имеет 16 очков и занимает второе место, отставая от Германии на 2 очка. Последний матч команда Роналда Кумана проведет 19 ноября против Эстонии.