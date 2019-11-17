Виргил ван Дейк: «Неважно каким способом Голландия квалифицировалась на Евро-2020»

Защитник сборной Голландии Виргил ван Дейк после ничьей в матче отборочного турнира Евро-2020 с Северной Ирландией (0:0) поделился впечатлениями от выхода в основную стадию соревнований.

— Мы квалифицировались, это самое главное, — цитирует защитника официальный сайт УЕФА. — В конце концов неважно каким способом, важно только то, что мы это сделали. Нам удалось справиться с их длинными передачами, периодически мы хорошо владели мячом. Но я не хочу говорить обо всем этом слишком долго, потому что квалификация — это все, что имеет значение.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира