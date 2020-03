Виктория Лопырева: «Перенос Евро? Не стоит поддаваться панике и истерии»

Посол ФИФА и чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева в интервью «СЭ» прокомментировала новость о переносе Евро-2020 на 2021 год и высказалась о пандемии коронавируса в мире.

— Только что официально объявлено о переносе Евро-2020 на лето 2021 года. Что думаете об этом? — вопрос Лопыревой.

— Считаю, что это правильное решение, которое соответствует всем мировым стандартам по борьбе с пандемией. Страны закрывают границы и то, что спортивные события приостановлены, минимизирует контакты, которые могут привести к распространению вируса. В этом случае я всегда привожу в пример Таиланд, который купировал проблему коронавируса очень быстро, приняв все необходимые меры.

— Общались по этому поводу с президентом ФИФА Джанни Инфантино?

— Мы всегда на связи с мистером Инфантино и госпожой Самура (генеральным секретарем ФИФА — Прим. «СЭ».) Буквально вчера Фатма прислала мне видео, которое сделала ФИФА о COVID-19 — его ключевой посыл таков: Тogether we will win this difficult match! — Вместе мы выиграем этот тяжелый матч!

И, вообще, не стоит поддаваться массовой истерии и впадать в панику. Нужно просто здраво, как собственно и всегда, независимо от обстановки с вирусом, принимать все меры предосторожности.

В целом для меня странно, что люди так сильно переживают по этому поводу. Руки мыть нужно было и до всего происходящего, и в настоящий момент, и надо будет после. Это элементарные вещи. Так что если для кого-то это в новинку, то это хороший повод обзавестись такими привычками.

Если смотреть с точки зрения экономики, то, думаю, есть определенный регламент у всех государств. И каждое, вводящее карантин, поступает правильно. Делая все для того, чтобы вирус не распространялся. (Александр Чурилин)

