Верратти покинул расположение сборной Италии

Полузащитник сборной ИталииМарко Верратти покинул расположение команды. Он принял участив в отборочном матче Евро-2020 против Армении (3:1) но получил желтую карточку во встрече. Таким образом, он не сможет сыграть против Финляндии из-за перебора желтых карточек, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Тренерский штаб сборной разрешил хавбеку вернутсья в расположение «ПСЖ». В основе в матче с Финляндией его заменит хавбек «Интера» Стефано Сенси.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира