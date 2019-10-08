Венгрия сыграет с Азербайджаном при пустых трибунах из-за расизма болельщиков

УЕФА отклонил апелляцию Федерации футбола Венгрии, сообщает официальный сайт организации. Сборная Венгрии проведет следующий домашний матч при пустых трибунах.

Сообщается, что команда наказана за расистское поведение болельщиков во время матча отборочного турнира Евро-2020 Венгрия — Словакия (2:1). Таким образом, матч Венгрия — Азербайджан 13 октября пройдет при пустых трибунах.

Также Федерация сборная страны оштрафована на 67 125 евро.