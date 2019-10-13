Венгрия обыграла Азербайджан, Шейдаев провел на поле весь матч

Сборная Венгрии одержала победу над Азербайджаном (1:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Встреча прошла в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена».

Единственный гол на 10-й минуте встречи забил защитник Михай Корхут.

Весь матч в составе сборной Азербайджана провел нападающий «Динамо» Рамиль Шейдаев.

Венгрия с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице группы E с 12 очками. Азербайджан — 5-я строчка и 1 балл.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа E

Венгрия — Азербайджан — 1:0 (1:0)

Гол: Корхут, 10.

Венгрия: Гулачи, Корхут, Орбан, Барат, Джуджак (Надь, 71), Ловренчич, Ковач (Шигер, 86), Вида, Шоллои, Собослои (Хольман, 76), Солои.

Азербайджан: Балаев, Пашаев, Б.Гусейнов, Мустафазаде, Халилзаде (Дж.Гусейнов, 66), Гараев, Ришард Алмейда (Абдуллаев, 58), Исрафилов, Рахимов, Шейдаев, Рамазанов (Рен.Дадашов, 85).

Предупреждения: Рахимов, 12. Ловренчич, 25. Исрафилов, 67. Корхут, 73. Гараев, 90+3. Мустафазаде, 90+3. Дж.Гусейнов, 90+5.

Судья: Хиглер (Голландия).

13 октября. Будапешт. Стадион «Групама Арена».