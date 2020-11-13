Венгрия пробилась на Евро-2020

Сборная Венгрии обыграла Исландию в финале отборочного турнира Евро-2020. Победный гол на последних секундах забил полузащитник «Зальйбурга» Доминик Собослаи.

Венгры заслужили право выступить в финальной стадии чемпионата Европы, которая пройдет следующим летом. Они сыграют в группе F против Франции, Германии и Португалии.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Путь A. Финал

Венгрия — Исландия — 2:1 (0:1)

Голы: Г.Сигурдссон, 11 (0:1). Него, 88 (1:1). Собослои, 90+2 (2:1).

Венгрия: Гулачи, Орбан, Фиола (Ловренчич, 61), Ботка, Ат.Солои, Кальмар (Шигер, 61), Надь (Него, 84), Шоллои, Собослои, А.Солои (Кеньвеш, 84), Холендер (Николич, 72).

Исландия: Халльдоурссон, Ауднасон, Р.Сигурдссон, Магнуссон, Бьяднасон, Гюннарссон (Скуласон, 83), Й.Гвюдмундссон (А.Гвюдмундссон, 73), Г.Сигурдссон, Пальссон, Сигюрьенссон (Ингасон, 87), Финнбогасон (Бедварссон, 73).

Предупреждения: Г.Сигурдссон, 5. Ат.Солои, 63. Ингасон, 90+5.

Судья: Кайперс (Голландия).

12 ноября. Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена».