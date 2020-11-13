Вайсс ушел в отставку с поста главного тренера сборной Грузии после поражения от македонцев

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс подвел итоги матча финала плей-офф Евро-2020 против Северной Македонии (0:1).

«На мне лежит ответственность за результат. В Грузии все надеялись на нас, но мы проиграли. Они были лучше нас и заслужили выход в финал. Желаю им удачи. У нас был всего один удар по воротам, этого мало.

Моя работа здесь закончена. Спасибо грузинским болельщикам, игрокам и журналистам. Это было непростое время, но это были очень хорошие пять лет в моей жизни. Мне жаль», — приводит слова Вайсса официальный сайт Twitter сборной Грузии.

56-летний словацкий специалист возглавлял грузинскую команду с марта 2016 года. Также Вайсс известен по работе с «Сатурном», сборной Словакии и «Кайратом».