ВАР будет использовать в стыковых матчах отбора Евро-2020 и квалификации ЧМ-2022

Исполком УЕФА утвердил применение системы ВАР в мартовских стыковых матчах отбора Евро-2020. Также система будет применяться и в европейской квалификации в преддверии чемпионата мира-2022. Правда, в последнем случае еще требуется подтверждение от ФИФА, сообщает Twitter УЕФА.

Система видеопомощи арбитрам (ВАР) — технология, позволяющая главному арбитру принимать решения с помощью видеоповторов. Официально включена в правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира