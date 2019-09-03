Ван-Биссака покинул расположение сборной Англии из-за травмы

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака покинул расположение сборной Англии. Футболист получил повреждение спины, сообщает BBC.

Отметим, что Ван-Бисскака впервые в карьере был вызван в национальную команду. Сборная Англии сыграет с Болгарией 7 сентября на лондонском «Уэмбли». 10 сентября англичане примут Косово на стадионе в Саутгемптоне.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира