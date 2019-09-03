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Ван-Биссака покинул расположение сборной Англии из-за травмы

18:58
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака покинул расположение сборной Англии. Футболист получил повреждение спины, сообщает BBC.

Отметим, что Ван-Бисскака впервые в карьере был вызван в национальную команду. Сборная Англии сыграет с Болгарией 7 сентября на лондонском «Уэмбли». 10 сентября англичане примут Косово на стадионе в Саутгемптоне.

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