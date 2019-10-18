Валуев ответил украинскому болельщику, оскорбившему сборную России

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев ответил болельщику, который оставил оскорбительный комментарий на его веб-конференции по поводу выхода сборных России и Украины на Евро-2020.

— Очень жду финала Евро. И хочу, чтобы мы в пух и перья обыграли сборную оккупантов. Вот только проблема одна: нас в одну группу с кацапами не введут, а вы из группы не выйдете. Мы рвем Португалию, а вы с Кипром еле-еле, — написал болельщик под ником Slaba.

— Мы тоже ждем финала чемпионата Европы. Поздравляю сборную Украины с выходом в летнюю часть чемпионата. У вас хорошая команда. Вы же лично агрессивны, поэтому обсуждать с вами какие-либо дальнейшие темы я не буду, — ответил Валуев.