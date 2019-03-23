Вальдас Урбонас: "Литве просто не хватило времени в матче с Люксембургом"

Главный тренер сборной Литвы Вальдас Урбонас после поражения от Люксембурга в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:2) отметил, что ключевым моментом стал гол соперника в концовке первого тайма.
- Гол соперника в концовке первого тайма стал ключевым моментом, - цитирует официальный сайт УЕФА Урбонаса. - Очень обидно пропускать в такие отрезки времени. Я просил парней быть внимательными перед перерывом. Что касается второго гола, то мы предоставили слишком много свободного пространства. Команда хорошо отреагировала на ситуацию. Игроки очень старались, и настрой команды был позитивный. Нам просто не хватило времени.
Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/european-qualifiers/season=2020/matches/round=2001086/match=2026028/index.html
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