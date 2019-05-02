Как сообщает Footboom, 2 мая состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) УЕФА по делу о предоставлении футбольного гражданства Украины бразильскому форварду "Шахтера" Жуниору Мораесу. Ранее в УЕФА по этому вопросу обратились Федерации футбола Португалии и Люксембурга - соперников сборной Украины по отборочному турниру Евро-2020.

Представители КДК заслушали аргументы сторон и взяли время на вынесение решения. По данным источника, есть вероятность, что в отношении украинской команды будут применены санкции.

Планируется, что решение будет объявлено 3 мая в первой половине дня. Сборная Украины в двух стартовых матчах сыграла вничью с Португалией (2:1) и обыграла Люксембург (1:0) и с четырьмя очками возглавляет группу. Мораес участвовал в обоих матчах.

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