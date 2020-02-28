В УЕФА прокомментировали возможный перенос Евро-2020 из-за коронавируса

УЕФА не планирует менять сроки проведения чемпионата Европы 2020 года из-за вспышки коронавируса, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

— Евро-2020 начнется 12 июня 2020 года в Риме, — отмечается в сообщении. — УЕФА находится в постоянном контакте с соответствующими международными и местными властями по вопросу коронавируса и его распространения. Сейчас нет необходимости менять что-либо в запланированном расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. На стадионе «Санкт-Петербург» пройдут три встречи групповой стадии турнира (Бельгия — Россия, 13 июня; Финляндия — Россия, 17 июня; Финляндия — Бельгия, 22 июня), а также один из четвертьфиналов.